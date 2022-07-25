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غانتس: لن أشارك في حكومة إلى جانب نتنياهو

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غانتس: لن أشارك في حكومة إلى جانب نتنياهو
Gettyimages.ru
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أنه لن يشارك في حكومة إلى جانب زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، وذلك قبل 99 يوما من انتخابات الكنسيت.

وشدد غانتس في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية "كان" على أنه "على عكس يائير لابيد كان قادرا على التحدث والعمل بالتعاون مع جميع الأحزاب، بما في ذلك الأرثوذكس المتطرفين.

وأكد أنه يرغب في تحالف حزبي بينه وبين جدعون ساعر، في الجمع بين غالبية يمين الوسط والمتطرفين، وأيضا الأحزاب التي تريد بشكل مطلق تجاوز نسبة الحسم بما في ذلك حزب "يسرائيل بينيتو"  وحزب "يمينا" بقيادة أييليت شاكيد وحزب "ميرتس".

 

المصدر: i24 

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