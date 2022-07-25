"سيمنز": السلطات الألمانية زودتنا بجميع المستندات اللازمة لتصدير التوربينات إلى روسيا

قال ممثل شركة "سيمنز" إن السلطات الألمانية زودت في بداية الأسبوع الماضي، الشركة بجميع المستندات اللازمة لتصدير التوربينات إلى روسيا.

وأوضحت الشركة إنه لا توجد مستندات جمركية كافية لتوريد توربين "السيل الشمالي 1" إلى روسيا.

وأشارت "سيمنز" إلى أن كندا وافقت على إمكانية نقل التوربينات، التي تقوم الشركة بصيانتها في مونتريال، إلى ألمانيا.

كما قالت الشركة إنها لا ترى علاقة بين التوربين وخفض إمدادات الغاز عبر "السيل الشمالي 1".

المصدر: تاس