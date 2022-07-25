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زيلينسكي يعين قائدا جديدا لقوات الدفاع الإقليمي لأوكرانيا

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زيلينسكي يعين قائدا جديدا لقوات الدفاع الإقليمي لأوكرانيا
The Presidential Office of Ukraine
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عين فلاديمير زيلينسكي قائدا جديدا لقوات الدفاع الإقليمي لأوكرانيا، وفقا لمرسوم منشور على الموقع الإلكتروني لمكتبه.

وينص المرسوم على "تعيين اللواء إيغور تانتسيورا قائدا لقوات الدفاع الإقليمية للقوات المسلحة لأوكرانيا".

وفقًا لموقع Strana.ua الأوكراني، شغل هذا المنصب في السابق يوري غالوشكين. وكان تانتسيورا رئيسا لأركان القوات البرية لأوكرانيا قبل تعيينه، وفي مايو، حصل على وسام بوغدان خملنيتسكي الثالث "لشجاعته الشخصية وأعمال نكران الذات التي تظهر في حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، والولاء للقسم العسكري".

المصدر: نوفوستي

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