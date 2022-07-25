ألمانيا: "ما من سبب فني" لخفض إمدادات الغاز الروسي عبر "السيل الشمالي 1"

قالت وزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية إنها لا ترى أي أسباب فنية لتقليل إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "السيل الشمالي 1".

ونقلت قناة "إن تي في" التلفزيونية عن ممثل وزارة الاقتصاد الألمانية قوله "وفقا لمعلوماتنا، لا توجد أسباب فنية لتقليص الإمدادات"، وذلك ردا أنباء عن الخفض الإضافي من جانب "غازبروم" لإمدادات الغاز عبر "السيل الشمالي 1".

وأعلنت شركة غازبروم يوم الاثنين، أنها اضطرت إلى إيقاف تشغيل محرك توربيني غازي آخر من شركة "سيمنز" في محطة ضغط بورتوفايا، بسبب انتهاء الفترة الزمنية بين عمليات الإصلاح المقررة. وبالتالي، فإن الإنتاج اليومي للمحطة من الساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو في 27 يوليو، سينخفض ​​إلى النصف تقريبا - إلى 33 مليون متر مكعب يوميا، بدلا من 67 مليون متر مكعب الحالي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر من هذا التطور الأسبوع الماضي. ولفت الانتباه إلى حقيقة أنه في نهاية يوليو، سيتم إرسال توربين آخر لأعمال الإصلاح.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة غازبروم أنها تلقت وثائق من شركة "سيمنز" بشأن إعادة توربين لشركة "السيل الشمالي" من كندا، ولكن، كما أشار التعليق، لم تزيل الوثائق جميعها المخاطر المحددة مسبقا وتثير أسئلة إضافية فقط. على وجه الخصوص، لا تزال لدى شركة غازبروم تساؤلات حول عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، "والتي تعتبر تسويتها أمرا مهما لتسليم المحرك إلى روسيا والإصلاح العاجل لمحركات توربينات الغاز الأخرى".

المصدر: تاس