أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، عن قصف قوات كييف لقرية أليكسييفكا الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

وكتب ستاروفويت على قناته في تيليغرام: "هناك قذائف هاون موجهة على برج اتصالات. لا توجد إصابات أو دمار في المواقع المدنية في الوقت الحالي".

وقصفت القوات الأوكرانية الأسبوع الماضي، منشآت حدودية في مقاطعة كورسك، ولا سيما نقطة تفتيش السيارات الدولية كروبتس. وقام الجيش الروسي بقمع مواقع القوات الأوكرانية بنيران مضادة، ولكن بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء، بقيت ثلاث مناطق سكنية بدون مصدر طاقة.

وتهاجم القوات الأوكرانية باستمرار الأراضي الروسية الحدودية. وفي مناطق بريانسك وكورسك وبيلغورود وفي شبه جزيرة القرم، تم إعلان المستوى الأصفر للخطر الإرهابي.

المصدر: نوفوستي