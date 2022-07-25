استطلاع: واحد من كل ثلاثة أميركيين يعتبرون أنه قد يكون من الضروري حمل السلاح ضد الحكومة في وقت قريب

كشف استطلاع جديد أجراه معهد السياسة بجامعة شيكاغو الأمريكية، أن حوالي ثلث الأمريكيين يعتبرون أنه سيكون من الضروري حمل السلاح ضد الحكومة في وقت قريب، ويرى غالبيتهم أنها حكومة فاسدة.

وحسب الاستطلاع، يقول ثلثا الجمهوريين والمستقلين إن الحكومة "فاسدة"، واعتبر 28% من الناخبين أنه "قد يكون من الضروري في وقت ما قريبا أن يحمل المواطنون السلاح ضد الحكومة"، وهو رأي يتبناه حوالي 35% من الجمهوريين وحوالي 35 في المائة من المستقلين، بينما وافق عليه واحد من كل خمسة ديمقراطيين.

وتأتي هذه النتائج بعد أن اختتمت اللجنة النيابية التي تحقق في أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي جلستها الأخيرة لهذا الصيف.

وقالت اللجنة إن ترامب وافق على الهجوم وشجع أنصاره عليه، وشاهد العنف على شاشات التلفزيون لمدة ثلاث ساعات تقريبا قبل أن يدلي ببيان يأمرهم بالعودة إلى منازلهم.

المصدر: The Hill