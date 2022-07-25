مثليو الجنس أول من سيحصلون على تطعيم..إسرائيل تكشف عن موعد وصول الجرعات الأولى ضد جدري القردة

كشف وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس النقاب عن أن الجرعات الأولى ضد جدري القردة ستصل إلى إسرائيل غدا الثلاثاء، على ان تبدأ حملة التطعيم خلال الأيام المقبلة.

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وستكون فئة مثليي الجنس أول شريحة ستتلقى التطعيم. وأضاف الوزير خلال مؤتمر الصحة السنوي الذي تنظمه صحيفة "يديعوت احرونوت"، أنه لا حاجة لإعادة فرض قيود كورونا على الجمهور.

ولفت إلى أن المرض سيبقى معنا، وكما يبدو سيظل لمدة طويلة، ويجب إيجاد الطريقة للتعايش معه.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت قبل يومين عن حالة الطوارئ بسبب تفشي جدري القرود. وأطلقت أعلى مستوى من التأهب، في محاولة لاحتواء تفشي المرض الذي أصاب حتى الآن نحو 17 ألف شخص في 74 بلدا.

وشددت المنظمة على ضرورة "التعامل الدولي المنسق، وإطلاق التمويل، وتضافر الجهود العالمية للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج.

المصدر: مكان