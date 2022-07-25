البحرية الأمريكية تلغي التدريبات "الأساسية" في البحر الأسود

ذكرت مجلة نيوزويك نقلا عن مسؤولين أن مشاركة البحرية الأمريكية بمناورات كانت تعتبر سابقا "ضرورية لردع العدوان الروسي بأوروبا"، ألغيت على ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وبحسب المجلة نقلا عن مسؤولين أمريكيين فإن مناورات "Sea Breeze 2022" المقرر إجراؤها هذا الصيف في البحر الأسود بمشاركة البحرية الأمريكية "أُلغيت بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

ولفتت المجلة إلى تصريحات سابقة لدانييل مارزلوف، قائد الاشتباك في منطقة البحر الأسود بالأسطول السادس الأمريكي، خلال العام الماضي لمجلة نيوزويك، مفادها بأن المناورات "Sea Breeze 2021" كانت "ضرورية لردع العدوان الروسي وتأكيد دعم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأوكرانيا". إلا أن البحرية الأمريكية هذا العام لن تقوم أو تشارك بالمناورات، بحسب ما ذكرته المجلة.

وتضمنت مناورات نسخة يوليو 2021، التي استضافتها الولايات المتحدة وأوكرانيا، مشاركة 32 سفينة حربية، بما في ذلك مدمرة الصواريخ الموجهة "يو إس إس روس أرلي بورك"، من الناتو وشركائه.

وكان من المخطط إجراء مناورات لـ Sea Breeze 2022، لكن في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم السبت، قالت الكابتن تامارا لورانس من القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا إن عملية أصغر لحلف شمال الأطلسي لا تشمل سفن حربية أمريكية تجري بدلا من ذلك: "تظل القوات البحرية في أوروبا ملتزمة تجاه حلفائنا وشركائنا في البحر الأسود.. في تكرار هذا العام لمناورة الناتو بريز 2022 بقيادة بلغاريا".

وأضافت لورانس: "نتطلع إلى استئناف عملنا في البحر الأسود مع أوكرانيا، الشريك القيّم، عندما تسمح الظروف بذلك".

وانطلقت مناورات (SEA BREEZ 2022) الأسبوع الماضي، بالقرب من مدينتي فارنا وبورجاس البلغاريتين على البحر الأسود.

وذكرت وكالة الأنباء البلغارية أن التدريبات ستشمل 24 سفينة وخمس طائرات وطائرتي هليكوبتر. وتعد هذه المناورات أول تدريب واسع النطاق لحلف شمال الأطلسي منذ بدء "الغزو الروسي" الأخير لأوكرانيا.

ولن تشارك أي سفن أمريكية على الرغم من أن الأفراد والطائرات الأمريكية ستشارك.

وقال الأسطول السادس الأمريكي الأسبوع الماضي إن طائرات الاستطلاع التابعة للبحرية P-8A Poseidon من فرقة المهام 67 المتمركزة في صقلية بإيطاليا وأفراد من فرقة العمل 68 في إسبانيا سيشاركون في تلك المناورات ببلغاريا.

وسيضم برنامج مناورات بريز 1390 فردا من عشر دول في حلف شمال الاطلسي، بما في ذلك ألبانيا وبلجيكا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وبولندا ورومانيا وتركيا.

المصدر: نيوزويك