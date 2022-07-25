لافروف: اتفاق اسطنبول لتصدير الحبوب ليس عائقا أمام مواصلة العملية الخاصة وتدمير الأهداف العسكرية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن اتفاق اسطنبول بشأن إخراج الحبوب الأوكرانية، لا يعيق العملية الروسية الخاصة، كما أنه ليس عائقا أمام تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية.

وقال لافروف خلال ندوة صحفية مع نظيره الكونغولي، اليوم الاثنين: "إذا تحدثنا عما حدث (قصف روسيا لموقع عسكري في ميناء أوديسا) فلا يوجد شيء في الالتزامات التي أخذتها روسيا على عاتقها، بما في ذلك في إطار الاتفاقيات الموقعة في 22 يوليو في اسطنبول، ما يمنعنا من مواصلة العملية الخاصة، وتدمير البنية التحتية العسكرية وأهداف عسكرية أخرى".

وفي وقت سابق اليوم قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن استهداف مواقع في ميناء أوديسا (أوكرانيا) مرتبط بالبنية التحتية العسكرية، ولا ينبغي أن يؤثرعلى تنفيذ صفقة شحن الحبوب بأي شكل من الأشكال.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الأحد، عن تدمير سفينة حربية أوكرانية ومخزن صواريخ أمريكية مضادة للسفن من طراز "هاربون"، في ميناء أوديسا، بضربة صاروخية عالية الدقة.

المصدر: انترفاكس