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كازاخستان.. قروية تجد حلا مبتكرا لمشكلة انقطاع المياه

أخبار العالم

كازاخستان.. قروية تجد حلا مبتكرا لمشكلة انقطاع المياه
Globallookpress Rana Sajid Hussain/ZUMAPRESS
صورة تعبيرية
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة قروية وبصحبتها أطفال صغار، وهي تفترش الأرض في مبنى بلدية قرية توزديباستاو بجمهورية كازاخستان، في حل تفتق ذهنها عنه لانقطاع المياه.

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وتقول المرأة في مقطع الفيديو: "اليوم، 25 يوليو، والساعة الثانية عشرة ظهرا بشارع غوركي، ولا توجد الآن المياه لدينا (في القرية) منذ أربعة أو خمسة أيام . كان هناك قليل من المياه أثناء الليل، وكنت أخزنها، الآن لا شيء. الأطباق لم تغسل، وسؤالي إلى إدارتنا: لماذا يجب أن أستخدم المناديل المبللة بدلا من أن أحمم أطفالي الثلاثة؟".

ويبدو في مقطع الفيديو كيف جلست المرأة في إحدى زوايا غرفة من غرف البلدية التابعة لإقليم منطقة ألما آتا بكازاخستان، وبدأت تغسل الملابس في سطل أحضرته معها بسبب انعدام المياه في قريتها.

المصدر: تلغرام

 

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