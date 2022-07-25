موسكو: أي نماذج للتعاون في القطب الشمالي غير قابلة للتطبيق بدون روسيا

قال رئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي نيكولاي كورتشونوف، إنه من الصعب تخيل القطب الشمالي أو أي شكل للتعاون فيه دون مشاركة روسيا، كأكبر دولة في القطب الشمالي.

وأضاف كورتشونوف في مؤتمر صحفي بمدينة مورمانسك الروسية الشمالية: "نظل منفتحين على التعاون، ونعتزم تطويره مع الدول الصديقة غير القطبية الشمالية.. اليوم من المهم الاعتماد على الكفاءات الحالية وبذل المزيد من التطوير".

ووفقا له، فإن روسيا مهتمة بإدارة المخاطر التي تنشأ في سياق النشاط الاقتصادي المتنامي بفعالية في ذلك القطب.

في الوقت نفسه، أشار كورتشونوف إلى أن تعليق التعاون اليوم مع الدول الأوروبية، بما في ذلك في إطار مجلس القطب الشمالي، هو وضع مؤقت.

وتابع كورتشونوف قائلا: "من الناحية الإستراتيجية وعلى المدى الطويل، يدرك الجميع أن التفاعل الجماعي والتعاون أمر لا غنى عنه، لأن هذا يتطلب إدارة مسؤولة للمنطقة"، منوها بأنه متفائل حول الاستئناف المستقبلي للعمل بأشكال مختلفة في القطب الشمالي.

وأضاف: "ولكن في الوقت نفسه، لا ينبغي أن تكون روسيا، باعتبارها أكبر دولة في منطقة القطب الشمالي، رهينة بشكل أو بآخر. يجب أن نكون على جميع المنصات وأن نتعاون في السياق الإقليمي وغير الإقليمي والعالمي، حيث المصالح على المحك. ومن الصعب تخيل شكل القطب الشمالي بدون روسيا كأكبر دولة في القطب الشمالي".

وبرأيه، فإن أي نماذج للتعاون قابلة للتطبيق ستكون غير مكتملة، وستكون بها أخطاء، إذا لم تشمل مساهمة العلماء الروس.

المصدر: نوفوستي