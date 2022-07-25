الرئيس الكونغولي يستقبل وزير الخارجية الروسي في المقر الرئاسي

استقبل رئيس جمهورية الكونغو، دينيس غاووسو، بحضور وزير خارجيته، جان كلود غاكوسو، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في المقر الرئاسي لإجراءات محادثات.

وسلم لافروف رسالة من الرئيس الروسي إلى الرئيس الكونغولي.

ووصل وزير الخارجية الروسي في إطار جولته الإفريقية إلى جمهورية الكونغو، مساء أمس الأحد، في ثاني محطة له بعد القاهرة.

ومن المقرر أن تستغرق جولة لافروف الإفريقية 5 أيام يزور خلالها، بالإضافة إلى مصر وجمهورية الكونغو، أوغندا وإثيوبيا أيضا.

المصدر: RT