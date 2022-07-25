سلاح الجو الإسرائيلي يجري تدريبا دوليا مشتركا مع إيطاليا

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ تدريبات جوية مشتركة مع سلاح الجو الإيطالي، أطلق عليها اسم "درع البرق".

إقرأ المزيد

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "بدأ اليوم الأحد التمرين الدولي "درع البرق" يقوده سلاح الجو الإسرائيلي عبر مقاتلات "أدير F-35"، وطائرات "F-35" من سلاح الجو الإيطالي، وذلك في القاعدة الجوية العسكرية نيڤاتيم".

وأضاف أدرعي: "يشارك في التمرين من إسرائيل كل من الأسراب "أسود_الجنوب 116"، و"النسر الذهبي 140" مع مقاتلات "F-35" وطائرة "نحشون 122، و4 طائرات "F-35" إيطالية".

وأردف: "يعد هذا التمرين خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الجيوش وهدفه تحسين الكفاءة العسكرية لمواجهة أي سيناريوهات محتملة..سيفتتح التمرين مع دخول المقاتلات الإيطالية "F-35" المجال السيادي الجوي لدولة إسرائيل ترافقها مقاتلتان حربيتان "أدير" الإسرائيليتان".

و 4 طائرات #f35#إيطالية.

يُعد هذا التمرين خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الجيوش وهدفه تحسن الكفاءة العسكرية لمواجهة أي سيناريوهات محتملة.

سيفتتح التمرين مع دخول المقاتلات الإيطالية f35 المجال السيادي الجوي لدولة #إسرائيل ترافقها مقاتلتيْن حربيتيْن #أدير الإسرائيلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 24, 2022

المصدر: RT