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سلاح الجو الإسرائيلي يجري تدريبا دوليا مشتركا مع إيطاليا

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سلاح الجو الإسرائيلي يجري تدريبا دوليا مشتركا مع إيطاليا
AP Ariel Schalit
طائرة حربية إسرائيلية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ تدريبات جوية مشتركة مع سلاح الجو الإيطالي، أطلق عليها اسم "درع البرق".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "بدأ اليوم الأحد التمرين الدولي "درع البرق" يقوده سلاح الجو الإسرائيلي عبر مقاتلات "أدير F-35"، وطائرات "F-35" من سلاح الجو الإيطالي، وذلك في القاعدة الجوية العسكرية نيڤاتيم".

وأضاف أدرعي: "يشارك في التمرين من إسرائيل كل من الأسراب "أسود_الجنوب 116"، و"النسر الذهبي 140" مع مقاتلات "F-35" وطائرة "نحشون 122، و4 طائرات "F-35" إيطالية".

وأردف: "يعد هذا التمرين خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الجيوش وهدفه تحسين الكفاءة العسكرية لمواجهة أي سيناريوهات محتملة..سيفتتح التمرين مع دخول المقاتلات الإيطالية "F-35" المجال السيادي الجوي لدولة إسرائيل ترافقها مقاتلتان حربيتان "أدير" الإسرائيليتان".

المصدر: RT

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