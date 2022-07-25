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بيسكوف: ليس لدى بوتين خطط لحضور جنازة شينزو آبي

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بيسكوف: ليس لدى بوتين خطط لحضور جنازة شينزو آبي
Globallookpress Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
الرئيس الروسي/ فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن عدم وجود أي خطط لدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لزيارة اليابان لحضور جنازة رئيس الوزراء الراحل، شينزو آبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لبيسكوف، ردا على سؤال من وكالة "تاس" الروسية، حيث أكد أن الرئيس الروسي لن يذهب إلى اليابان، ولم يتحدد بعد مستوى المشاركة الروسية في الجنازة، على أن يتم تحديد ذلك في وقت لاحق.

المصدر: تاس

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