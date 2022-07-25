مشروع قانون أوكراني بفرض عقوبة رادعة على من يحصل على جواز سفر روسي

صرح نائب وزير إعادة دمج الأراضي المحتلة في أوكرانيا، أناتولي ستيلماخ، اليوم الاثنين، 25 يوليو، بأن الأوكرانيين الذين حصلوا على الجنسية الروسية قد يواجهون عقوبة السجن 15 عاما.

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وكانت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، قد قالت في وقت سابق، إن كييف تناقش إمكانية فرض المسؤولية الجنائية للحصول على جواز سفر روسي. وأشار ستيلماخ، في بث تليفزيوني على الهواء: "إذا نظرنا إلى مشروع القانون الذي نقوم بمناقشته الآن، فإن بعض المواد تحدد العقوبة.. ما بين الغرامة وحتى الحبس لمدة 15 عاما".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع، 11 يوليو الجاري، مرسوما بشأن تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية لجميع المقيمين في أوكرانيا، حيث كان ذلك من قبل مقتصرا فقط على سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مناطق خيرسون وزابوروجي.

المصدر: نوفوستي