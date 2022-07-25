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الاستخبارات الأوكرانية انتهكت أبجديات العمل الاستخباراتي فكشفت كل الحقائق

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الاستخبارات الأوكرانية انتهكت أبجديات العمل الاستخباراتي فكشفت كل الحقائق
Sputnik
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قال ضابط في جهاز الاستخبارات الروسية إن ضباط الاستخبارات الأوكرانيين، الذين خططوا لاختطاف مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية، انتهكوا أبجديات العمل الاستخباراتي.

وأوضح ضابط الاستخبارات الروسي أن عدم احترام جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني لأبجديات العمل الاستخباراتي جعلهم يكشفون عن موقعهم وهوياتهم.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الاثنين أنه أحبط عملية استخباراتية كانت تشرف عليها وزارة الدفاع الأوكرانية بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وفي إطار العملية الاستخباراتية الروسية المضادة تم الكشف عن كل البيانات الأوكرانية والتي ساعدت في استهداف عدد من المنشآت العسكرية الأوكرانية.

المصدر: روسيا 24

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