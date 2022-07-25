دراسة: 33% فقط من الجمهوريين يعتبرون الانتخابات الأمريكية نزيهة ودقيقة

أظهرت دراسة سوسيولوجية أن 56% من الأمريكيين يعتبرون أن الانتخابات نزيهة ودقيقة، لكن هذه النسبة بين الجمهوريين لا تتجاوز 33%، حسبما ذكرت صحيفة "هيل" الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع أجري في الفترة من 19 إلى 23 مايو بين 1000 مشارك.

يذكر أنه في 20 يوليو، نشرت دراسة أجراها علماء من جامعة كاليفورنيا، أظهرت أن واحدا من كل خمسة أشخاص بالغين في الولايات المتحدة يعتقد أنه "في ظروف معينة" يمكن تبرير العنف لتحقيق أهداف سياسية.

وشرح الخبراء هذه المشاعر في المجتمع الأمريكي على أنها "استقطاب سياسي، وتشكيك في الحكومة والمؤسسات الديمقراطية، وزيادة في العنف بالأسلحة النارية، فضلا عن انتشار واسع لنظريات المؤامرة".

وخلص الخبراء في ذلك الوقت إلى أن "احتمال حدوث عنف واسع النطاق في الولايات المتحدة في المستقبل القريب أمر مرجح للغاية".

المصدر: تاس