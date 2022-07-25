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الخارجية الإيرانية: نتوقع من روسيا تحركا على أرض الواقع لردع استفزازات إسرائيل لسوريا

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الخارجية الإيرانية: نتوقع من روسيا تحركا على أرض الواقع لردع استفزازات إسرائيل لسوريا
Gettyimages.ru
علما روسيا وإيران
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أوضحت الخارجية الإيرانية أنها "تتوقع من روسيا اتخاذ خطوات عملية ضد الإستفزازات الإسرائيلية للحكومة السورية" إثر الغارات على الأراضي السورية المتكررة.

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وفي تصريحات لشبكة إيران بالعربي، قال علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني: "الروس يعلنون باستمرار معارضتهم للهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية ويدينوها بشكل علني ويعتبرون هذه الاعتداءات مزعزعة للأمن والإستقرار في المنطقة".

وأضاف علي أصغر خاجي: "رغم ذلك، نحن نتوقع من الروس اتخاذ اجراءات عملية على أرض الواقع تمنع الكيان الصهيوني من مواصلة استفزازاته للحكومة السورية، وتحدثنا بخصوص ذلك مع الجانب الروسي".

وأردف: "روسيا لديها مواقف سياسية جيدة تجاه الاعتداءات الإسرائيلية من وجهة نظرنا، لكن عليها اتخاذ خطوات تردع إسرائيل من استمرار انتهاكاتها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها".

المصدر: "إيران بالعربي"

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