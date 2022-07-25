سلطات خيرسون: الاستفتاء في المنطقة سيتم وأوكرانيا لم تعد موجود كدولة

قال نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن الاستفتاء على انضمام المنطقة لروسيا سيجرى ولن يتدخل أحد في ذلك، ورغم محاولات ترهيب القوات الأوكرانية باستهداف المنطقة.

وأضاف ستريموسوف: "نستعد لاجراء استفتاء. سيجرى على أي حال. الاستفتاء سيجرى في مجال قانوني، ولن يتدخل أحد في إجرائه".

ولفت إلى أن محاولات الجيش الأوكراني بقصف منطقة خيرسون هي محاولات لترهيب السكان وتعطيل الحدث لتحديد عائدية المنطقة.

وأضاف ستريموسوف : "على أية حال، سيأتي الناس إلى صناديق الاقتراع ويصوتون للانضمام إلى الاتحاد الروسي".

ونوه ستريموسوف بأن مظاهر الحياة السلمية والطبيعية آخذة في التحسن في المنطقة، إذ يتم بالفعل دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية والمزايا بالروبل، ويجري فتح حسابات مصرفية، ويتقدم الناس للحصول على الجنسية الروسية بشكل جماعي.

من جانب آخر قال ستريموسوف إن"أوكرانيا كدولة لم تعد موجودة في الواقع، هناك الآن ببساطة نهب لكل الأموال التي يمنحها الغرب لها".

وأعلنت الخدمة الصحفية للإدارة الإقليمية أمس الأحد عن تشكيل لجنة انتخابات لإجراء استفتاء حول مسألة الانتماء الإقليمي لإقليم خيرسون.

المصدر: نوفوستي