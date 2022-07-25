علي أكبر ولايتي: روسيا تنتهج سياسة أكثر حكمة من الغرب والولايات المتحدة

قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، بأن روسيا تنتهج سياسة أكثر حكمة في العالم من الغرب والولايات المتحدة.

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وأكد المسؤول الإيراني في تصريحات لصحيفة "كيهان" أن موسكو وبكين تتصرفان كحليفين لطهران، ووقفتا أكثر من مرة مع الجانب الإيراني في مواجهة الدول الغربية.

وقال ولايتي أيضا بهذا الشأن: "في الواقع، لم توقع روسيا ولا الصين اتفاقا بشأن الصداقة والأخوة معنا، فقد تصرفتا، مثل الجميع، على أساس مصالحهما الخاصة، ولكن من الواضح أن سياستهما كانت أكثر حكمة من تلك التي اتبعها الغرب".

وأشار مستشار المرشد الأعلى الإيراني إلى أن الشرق "يقف بثبات على قدميه"، وهو ما يمكن قوله عن روسيا والهند والصين.

وأوضح ولايتي في هذا السياق أن "إيران وروسيا والصين، ثلاثة مراكز قوة مهمة تظهر الآن في آسيا، وهي مستقلة وتعارض أيديولوجية التوسع والعالم أحادي القطب الذي يعلنه الغرب والولايات المتحدة"، لافتا أيضا إلى أهمية تطوير العلاقات مع موسكو.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد شارك في وقت سبق، إلى جانب رئيسي إيران وتركيا، في قمة ثلاثية بشأن سوريا عُقدت في طهران.

علاوة على ذلك، أجرى الرئيس الروسي محادثات هناك مع نظيريه الإيراني والتركي، كما التقى بالزعيم الروحي الإيراني علي خامنئي.

المصدر: نوفوستي