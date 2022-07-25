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قتيلان و5 مصابين بإطلاق نار في حديقة لوس أنجلوس (فيديو)

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قتيلان و5 مصابين بإطلاق نار في حديقة لوس أنجلوس (فيديو)
موقع الحادث
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قالت السلطات الأمريكية إن شخصين قتلا وأصيب 5 آخرون جراء إطلاق نار في حديقة لوس أنجليس بعد ظهر أمس الأحد.

وأوضحت كيلي مونيز، نقيب شرطة لوس أنجيليس في مؤتمر صحفي، أن الهجوم على بيك بارك في منطقة سان بيدرو ربما شارك فيه أكثر من مطلق نار ويبدو أنه بدأ بنزاع بين طرفين، مضيفة أنه "تم العثور على بعض الأسلحة".

وقال جاي ماستيك، قائد منطقة المرفأ في إدارة شرطة لوس أنجلوس، في وقت سابق، إنه تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتتراوح أعمار الجرحى بين 3 و 54 عاما.

المصدر: NBC

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