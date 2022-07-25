قتيلان و5 مصابين بإطلاق نار في حديقة لوس أنجلوس (فيديو)

قالت السلطات الأمريكية إن شخصين قتلا وأصيب 5 آخرون جراء إطلاق نار في حديقة لوس أنجليس بعد ظهر أمس الأحد.

وأوضحت كيلي مونيز، نقيب شرطة لوس أنجيليس في مؤتمر صحفي، أن الهجوم على بيك بارك في منطقة سان بيدرو ربما شارك فيه أكثر من مطلق نار ويبدو أنه بدأ بنزاع بين طرفين، مضيفة أنه "تم العثور على بعض الأسلحة".

USA : Le bilan est passé à 3 morts & 6 blessés suite à une fusillade de San Pedro survenue au salon automobile Peck Park à Los Angeles, Californie.https://t.co/yU1RjsBJGCpic.twitter.com/vqLbuNHDQE — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) July 25, 2022

وقال جاي ماستيك، قائد منطقة المرفأ في إدارة شرطة لوس أنجلوس، في وقت سابق، إنه تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتتراوح أعمار الجرحى بين 3 و 54 عاما.

San Pedro Shooting: 3 dead, 6 hurt at Peck Park car show in Los Angeles, California.https://t.co/t3poVXEIo1pic.twitter.com/vrk4TJ1Ltm — Fox3 Now (@fox3news) July 25, 2022

المصدر: NBC