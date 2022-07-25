سلطات خيرسون: النازيون الأوكران شنوا هجوما على المنطقة باء بالفشل وتكبدوا خسائر فادحة

أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف أن النازيين الأوكرانيين شنوا هجوما على خيرسون لكنه باء بالفشل، فيما تكبدوا خسائر فادحة في صفوفهم.

وقال ستريموسوف في تصريح لوكالة "نوفوستي": "شن النازيون الأوكرانيون هجوما فاشلا على منطقة خيرسون".

وأضاف: "أولا، منطقة خيرسون هي عبارة عن سهوب، وأي تحركات للجيش الأوكراني تنتهي بهجمات فاشلة".

وتابع: "ثانيا، كل محاولاتهم تؤدي فقط إلى خسائر فادحة في صفوفهم".

وأردف قوله: "نظام زيلينسكي يدفع بالناس بلا وعي إلى الموت المحقق".

واعتبر أن "الجانب الأوكراني يتعمد تصعيد الموقف حيال خيرسون من أجل استجداء المزيد من الأموال من الغرب".

المصدر: "نوفوستي"