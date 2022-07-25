سلطات خيرسون: النازيون الأوكران شنوا هجوما على المنطقة باء بالفشل وتكبدوا خسائر فادحة
Globallookpress
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أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف أن النازيين الأوكرانيين شنوا هجوما على خيرسون لكنه باء بالفشل، فيما تكبدوا خسائر فادحة في صفوفهم.
وقال ستريموسوف في تصريح لوكالة "نوفوستي": "شن النازيون الأوكرانيون هجوما فاشلا على منطقة خيرسون".
وأضاف: "أولا، منطقة خيرسون هي عبارة عن سهوب، وأي تحركات للجيش الأوكراني تنتهي بهجمات فاشلة".
وتابع: "ثانيا، كل محاولاتهم تؤدي فقط إلى خسائر فادحة في صفوفهم".
وأردف قوله: "نظام زيلينسكي يدفع بالناس بلا وعي إلى الموت المحقق".
واعتبر أن "الجانب الأوكراني يتعمد تصعيد الموقف حيال خيرسون من أجل استجداء المزيد من الأموال من الغرب".
المصدر: "نوفوستي"