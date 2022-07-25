غانتس: يمكننا الاستفادة من اتفاقات التطبيع مع الدول العربية لتعزيز السلطة الفلسطينية (فيديو)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن دعمه الكامل للاستفادة من العلاقات الإسرائيلية الجديدة مع العديد من الدول العربية لتعزيز السلطة الفلسطينية.

وقال غانتس خلال مقابلة في منتدى "آسبن" الأمني "أعتقد أنه يمكننا الاستفادة من اتفاقيات أبراهام، والعلاقات مع الشركاء الإقليميين من أجل تقوية السلطة الفلسطينية وتعزيز إجراءات بناء الثقة".

وأضاف: "نحتاج ويمكننا وينبغي علينا الاستفادة من حلفائنا الجدد في الشرق الأوسط لدعم هذه الاتجاهات للاستثمار في السلطة الفلسطينية".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن تل أبيب "شاركت في عشرة تدريبات عسكرية متعددة الجنسيات مع دول المنطقة"، مؤكدا أن اتفاقيات التطبيع جعلت من الممكن توسيع العلاقات العسكرية والأمنية معها، وخلق ما نسميه البنية الإقليمية، خاصة مع انتقال إسرائيل إلى القيادة المركزية للجيش الأمريكي.

المصدر: "سبوتنيك"