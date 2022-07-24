البيت الأبيض: بايدن يتحسن باستمرار بعد إصابته بكوفيد

يتواصل تحسن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي جو بايدن المصاب بكوفيد-19 منذ الخميس، وفق ما أعلن فريقه الطبي الأحد في رسالة نشرها البيت الأبيض.

وكتب الدكتور كيفن أوكونور أن عوارض الرئيس "تستمر في التحسن بشكل كبير".

وأضاف أن "أهم أعراضه هي وجع الحلق"، معتبرا ذلك مؤشرا "مشجّعا".

ويبدو أن أعراض بايدن كانت طفيفة وقد قام البيت الأبيض بكل ما يلزم للطمأنة بشأن وضعه الصحي وقدرته على مواصلة مهامه رغم الحجر الصحي.

والرئيس البالغ 79 عاما الملقّح بشكل كامل ضد كوفيد، هو ضمن فئة المعرضين لأن تكون عوارضهم خطيرة.

ويتناول بايدن عقار شركة "فايزر" المضاد لكوفيد-19 "باكسلوفيد" من دون أن يواجه أي مشاكل على هذا الصعيد وفق طبيبه.

المصدر: أ ف ب