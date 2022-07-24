صحيفة: القوات الخاصة البريطانية دربت أوكرانيين لتنفيذ عملية خاصة على جزيرة زمييني

كشفت صحيفة "ذا صن" عن قيام القوات الخاصة البريطانية بتدريب أفراد عسكريين من البحرية الأوكرانية، نفذوا عملية خاصة في جزيرة زمييني بالبحر الأسود.

ووفق ما ذكرته الصحيفة يوم الأحد، قام جنود من خدمة القوارب الخاصة التابعة للبحرية الملكية برحلة إلى أوكرانيا، لتدريب زملائهم من المركز البحري 73 للأغراض الخاصة في أوتشاكوفو على كيفية التعامل مع المعدات البريطانية.

ونقلت "ذا صن" عن مصدر في الجيش البريطاني قوله: "أصبح المركز البحري الثالث والسبعين حد السيف (أثناء العملية)، حيث وفر القوات التي هبطت في الجزيرة. ويخدم رجال أقوياء جدا في القوات الخاصة الأوكرانية، لكنهم افتقروا إلى تدريبنا ومعداتنا الخاصة. ونتيجة (مشاركة بريطانيا في تدريب الجيش الأوكراني) تمت السيطرة على زمييني".

وذكرت الصحيفة أن القوات الخاصة البريطانية دربت الأوكرانيين على التعامل مع ناقلات تحت الماء، وبمساعدتها، وفقا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بلغ السباحون المقاتلون من المركز البحري 73 زمييني في 7 يوليو، في محاولة لرفع العلم الأوكراني هناك. وفي ذلك اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه بعد ذلك، ضربت طائرة تابعة للقوات الروسية الجزيرة، ودمرت جزءا من قوات الجيش الأوكراني.

وفي 30 يونيو، أعلن الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، عن سحب القوات المسلحة الروسية حاميتها من الجزيرة، بهدف إظهار أن روسيا لا تتدخل في جهود الأمم المتحدة لتنظيم ممر إنساني لتصدير المنتجات الزراعية من أراضي أوكرانيا.

المصدر: تاس