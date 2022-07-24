لافروف يمازح الصحفيين عن حظر الغرب تصويره

مازح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الصحفيين، خلال اجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مذكرا إياهم بالحظر الغربي على التقاط صوره، ما دفعهم للضحك.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في قناتها على تيليغرام أن لافروف خاطب الطابور الثالث من الصحفيين الأجانب الذين دخلوا إلى غرفة اجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية قائلا: "يا رفاق، سمعت أنه لا يجب أن تلتقطوا صوري"، مشيرة إلى أن القاعة ضجت بضحك الحضور.

ودعت زاخاروفا الصحفيين لإرسال الصور إلى وزارة الخارجية الأمريكية، مشيرة إلى أنهم "كانوا قلقين للغاية من أننا سنستخدمها لأغراض الدعاية. يمكنهم استخدامها بأنفسهم".

وفي وقت سابق، وصف لافروف محاولات الممثلين الغربيين منع الشركاء الروس من التقاط الصور معه ومع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها هاجس.

المصدر: RT