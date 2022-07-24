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ثوران بركان ساكورادزيما في جنوب غرب اليابان

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ثوران بركان ساكورادزيما في جنوب غرب اليابان
Gettyimages.ru
ثوران بركان ساكورادزيما، أرشيف
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أفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الأحد بثوران بركان ساكورادزيما في جزيرة كيوشو بجنوب غرب اليابان.

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وأضافت الهيئة أنه تم في منطقة البركان إعلان الدرجة الثالثة من الخطر على مقياس مكون من 5 درجات.

وتدل صور كاميرات المراقبة المرابطة في المنطقة على أن دخانا كثيفا يخرج من فوهة البركان. ولا تقدم وسائل الإعلام المحلية حتى الآن تفاصيل حول تداعيات الثوران.

ويعد بركان ساكورادزيما واحدا من أكثر البراكين نشاطا في اليابان، وتحدث ثوراناته بانتظام، ويقع في شبه جزيرة في خليج بالقرب من مدينة كاغوشيما الكبيرة. ويبلغ ارتفاع الجبل نحو 1.1 ألف متر.

المصدر: نوفوستي

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