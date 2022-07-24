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شكري: نؤكد على ضرورة الحل الدبلوماسي للأزمة الاوكرانية

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شكري: نؤكد على ضرورة الحل الدبلوماسي للأزمة الاوكرانية
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قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن الجانبين أكدا على ضرورة الحوار الدبلوماسي من أجل وقف إطلاق النار وتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.

وأشار الوزير المصري إلى أن هذه الأزمة كان لها تأثير سلبي على الغذاء وأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم، وأدت إلى تعطيل سلاسل التوريد.

وناقش الوزيران أيضا في المحادثات التي جرت في القاهرة القضايا الإقليمية، ولا سيما الوضع في العراق وليبيا وفلسطين وسوريا.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية وتنفيذ المشاريع المشتركة، خاصة في مجال الاقتصاد، وقال شكري: "لدينا تاريخ علاقة متعددة النواقل، ونتطلع إلى المزيد من التعاون القائم على المصالح المتبادلة واحترام الأعراف".

المصدر: تاس

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