كوريا الشمالية تتهم واشنطن بإنتاج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

اتهمت كوريا الشمالية اليوم الأحد الولايات المتحدة بتصنيع أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، مكررة بذلك اتهامات أطلقتها روسيا ونفتها الولايات المتحدة.

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وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن واشنطن "أقامت عددا من المختبرات البيولوجية في عشرات البلدان والمناطق، بما في ذلك أوكرانيا، في تحد للمعاهدات الدولية"، مشيرة إلى عناصر "اكتشفتها" روسيا.

كما اتهمت بيونغ يانغ واشنطن بأنها "الراعي الشرير للإرهاب البيولوجي الذي يلقي البشرية في الدمار"، وبشن "حرب بكتيرية" خلال الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي.

وكانت الصين وكوريا الشمالية وروسيا كررت اتهامات من هذا النوع في الماضي. لكن واشنطن نفت ذلك.

واتهمت موسكو واشنطن في مارس بتمويل أبحاث لتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

وتنفي واشنطن وكييف وجود مختبرات تهدف إلى إنتاج مثل هذه الأسلحة في أوكرانيا.

وقالت إيزومي ناكاميتسو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح في مارس إن الأمم المتحدة "ليست على علم بأي برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا".

وفي فبراير قالت بيونغ يانغ إن السياسة الأمريكية هي "السبب العميق للأزمة الأوكرانية".

واعترفت كوريا الشمالية رسميا بمنطقتين انفصاليتين معلنتين ومواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا.

المصدر: أ ف ب