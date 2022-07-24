إعلام: أوربان خان الاتحاد الأوروبي بسبب روسيا

ذكرت مجلة سبيكتيتور، أن دول الاتحاد الأوروبي ترى أن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، يستعد لاتخاذ الخطوات الأولى نحو تطبيع العلاقات مع روسيا، وهذا بمثابة "خيانة".

ووفق المجلة، فهذه تعتبر واحدة من العلامات المؤكدة على انهيار الوحدة الأوروبية فيما يتعلق بأوكرانيا في مواجهة الضغوط الاقتصادية.

وأوضحت المجلة أنه من الصعب تخيل سيناريو أكثر إذلالا للاتحاد الأوروبي: "دولة عضو تناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعزيز إمدادات الغاز".

علاوة على ذلك لفتت المجلة إلى أنه بالإضافة إلى زيادة الإمداد بالوقود، أصرت بودابست على تسريع بناء مفاعلين نوويين في هنغاريا من قبل شركة روس آتوم، الروسية، منوهة كذلك بأن برلين تبذل قصارى جهدها للحصول على المزيد من الوقود الروسي من خلال خط "نورد ستريم"، على الرغم من تصريحات المستشار، أولاف شولتز، السابقة حول خطط برلين لتقليل اعتماد ألمانيا على الغاز من روسيا في أقرب وقت ممكن.

كما لفتت المجلة إلى فشل آلية الإجراءات التقييدية المفروضة على روسيا.

المصدر: نوفوستي