أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية وقوات الصوارخ استهدفت يوم أمس، مراكز قيادة تابعة للقوات الأوكرانية ما ادى إلى تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر ومقتل عشرات الأفراد.

وقالت الوزارة في الإفادة الصحفية اليومية، إن القوات الروسية استهدفت مواقع الكتيبة العاشرة في الجيش الأوكراني، بالقرب من جمهورية دونيتسك الشعبية، وتمكنت من القضاء على 70% من قواتها.

وفي مقاطعة نيكولايف استهدف الجيش الروسي بأسلحة عالية الدقة مستودعات اسلحة، وتمكن من القضاء على 50 عنصرا تابعا للقوات الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك دمرت القوات الروسية بأسلحة عالية الدقة 8 مراكز قيادة تابعة للقوات الأوكرانية و7 مخازن أسلحة وذخائر.

وفي جمهورية دونيتسك الشعبية استهدف سلاح الجو الروسي كتيبتين تابعتين للقوات الأوكرانية، ومدفعين سلمتهما الولايات المتحدة لكييف.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم الماضي، 5 طائرات مسيرة، بالإضافة إلى اعتراض عشر قذائف من أنظمة الصواريخ المتعددة "أوراغان" و"هيمارس".

وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية بلغت خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 260 مقاتلة، و144 طائرة هليكوبتر، و1605 طائرات بدون طيار، و357 صاروخا مضادا للطائرات.

بالإضافة إلى 4156 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و763 قاذفة صواريخ متعددة، و3196 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و4457 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية