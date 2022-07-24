حرائق الغابات في كاليفورنيا تنتشر بسرعة وتدمر 10 منشآت

قالت السلطات الأمريكية إن حريق الغابات سريع الانتشار في ولاية كاليفورنيا، بالقرب من حديقة يوسمايت الوطنية، دمر 10 مبان، ويهدد آلاف الاشخاص الآخرين.

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وبدأ الحريق المسمى "حريق البلوط" الساعة 2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي يوم الجمعة بميدبين في مقاطعة ماريبوسا، على بعد 70 ميلا تقريبا شمال فريسنو، وحوالي 10 أميال من يوسمايت، بالقرب من سفوح سييرا نيفادا.

ونما الحريق بين عشية وضحاها حيث أتى على 6555 فدانا، وفقا لتقرير من كالفاير CalFire، وكالة مكافحة الحرائق في الولاية.

وقالت وكالة كالفاير إن "الطبيعة المتفجرة" للحريق شكلت تحديا لـ 400 من رجال الإطفاء وأربع طائرات هليكوبتر تم نشرهم. وأوضحت ناتاشا فوتس، المتحدثة باسم كالفاير، أن هذا كان أسرع حريق متزايد لهذا الموسم حتى الآن، متجاوزا سرعة حريق واشبورن الذي استمر بالاشتعال في حديقة يوسمايت الوطنية.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نشر السكان صورا لعمود دخان ينذر بالسوء تجاوز بسرعة سماء برتقالية وحمراء بعد اندلاع الحريق.

وصدرت أوامر إخلاء لمنطقة تمتد على بعد عدة أميال من النار، وأغلق المسؤولون عدة طرق. ولم يعرف ما إذا كان أي من السكان قد أصيب بجروح. وتم افتتاح محطة الصليب الأحمر الأمريكي في مدرسة ماريبوسا الابتدائية. بالإضافة إلى المباني التي دمرت، حيث لحقت أضرار بخمسة أخرى.

وقالت فوتس إن مسؤولي الإطفاء يتوقعون أن احتواء الحريق سيستمر حتى الأسبوع المقبل.

وبينما تحدث حرائق الغابات في جميع أنحاء الغرب كل عام، فإن الصلة بين تغير المناخ والحرائق الكبيرة لا تنفصم. وتتزايد حرائق الغابات من حيث الحجم والشدة في غرب الولايات المتحدة، كما تزداد مواسم حرائق الغابات لفترة أطول. وأشارت الأبحاث الحديثة إلى أن الحرارة والجفاف المرتبطين بالاحترار العالمي من الأسباب الرئيسية لزيادة الحرائق الأكبر والأقوى.

المصدر: "nytimes"