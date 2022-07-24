السلطات الصحية الروسية: لا حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية في روسيا بسبب جدري القردة

صرحت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور" بأنه ليست هناك أي حاجة لفرض إجراءات صحية إضافية في روسيا بسبب انتشار مرض جدري القردة.

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وجاء في بيان صدر عن الهيئة ونشر على موقعها الإلكتروني: "حتى 23 يوليو الجاري تم تأكيد حالة واحدة مستوردة للإصابة بمرض جدري القردة. ويتلقى المصاب حاليا العلاج في مستشفى للأمراض المعدية. ولا تثير حالته الصحية أي مخاوف".

وأضاف البيان أن السلطات الصحية الروسية تمكنت من تجنب انتشار المرض بفضل عزل المريض في وقته.

ودقق المكتب الصحفي للهيئة أن روسيا لم تسجل حتى الآن أي حالات جديدة للإصابة بجدري القردة، مضيفا أن روسيا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع نقل العدوى من الخارج إلى البلاد.

وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، أمس السبت، حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشي مرض جدري القردة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا التفشي يمثل خطرا "معتدلا" على جميع مناطق العالم، باستثناء أوروبا حيث يعد هذا الخطر "مرتفعا".

المصدر: نوفوستي