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مصرع شخص واحد وانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف الأشخاص بسبب العاصفة في بولندا

أخبار العالم

مصرع شخص واحد وانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف الأشخاص بسبب العاصفة في بولندا
AP
بولندا، أرشيف
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أفاد مركز الأمن الحكومي في بولندا بمصرع شخص واحد وبقاء 36 ألف شخص بدون كهرباء بسبب العاصفة التي اجتاحت الأراضي البولندية.

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وجاء في بيان صدر عن المركز، اليوم الأحد: "لقي شخص واحد مصرعه، كما تم إجلاء 409 أشخاص... وبقي أكثر من 39 ألف شخص بدون كهرباء. هذه هي أول تداعيات العاصفة التي تمر اليوم عبر مناطق في وسط وجنوب شرق البلاد".

من جهتها أعلنت هيئة الإنقاذ عن مصرع مسنة واحدة بسبب سقوط شجرة عليها في قرية بيلي كوستيول. وأضافت أن موظفي خدمات الإطفاء الرسمية والطوعية ذهبوا للقضاء على آثار سوء الأحوال الجوية 1844 مرة. ويقومون في الأصل بإزالة الأشجار المتساقطة التي تسد الطرق، وبتصريف المياه. كما أضرت الرياح القوية بأسطح العديد من المنازل.

وفي مدينة كراكوف البولندية تم تأجيل بدء مباراة كرة القدم بسبب سوء الأحوال الجوية.

المصدر: نوفوستي

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