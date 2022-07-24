القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك ولوغانسك بقذائف "الناتو" وصواريخ "هيمارس"

قالت السلطات في دونيتسك إنه خلال أقل من ساعتين، أطلقت القوات الأوكرانية ثلاث مرات قذائف على مناطق مختلفة من دونيتسك، بما في ذلك خمس قذائف من عيار 155 ملم التي يستخدمها الناتو.

وأفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار (JCCC): " في أقل من ساعتين فجر اليوم الأحد، قصفت القوات الأوكرانية، بيرفومايسكوي - دونيتسك (مقاطعة كيروف) بخمس قذائف (الناتو) من عيار 155 ملم، كما تم استهداف مارينكا - دونيتسك ( منطقة بتروفسكي) بـ5 قذائف من عيار 120 ملم .. وتم استهداف بيرفومايسكوي - دونيتسك بـ5 قذائف من عيار 152 ملم".

وتقع منطقة بتروفسكي في دونيتسك على المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الديمقراطية، وهي أبعد جزء من المدينة عن المركز.

أما في لوغانسك، أطلقت القوات الأوكرانية النار على كراسني لوش باستخدام صواريخ منظومة هيمارس الأمريكية.

وأفاد مكتب تمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في تقارير المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار (JCCC): "في الساعة 1.45 ليلا، أطلقت القوات الأوكرانية على قرية كراسني لوش، ستة صواريخ من منظومة هيمارس".

المصدر: نوفوستي





