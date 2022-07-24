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لافروف يجري محادثات مع القيادة المصرية في القاهرة

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لافروف يجري محادثات مع القيادة المصرية في القاهرة
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري محادثات، اليوم الأحد، مع القيادة المصرية في القاهرة.

ووصل لافروف إلى القاهرة أمس السبت في إطار جولة إفريقية يزور خلالها أيضا إثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "سيجري لافروف غدا محادثات مع القيادة المصرية. بزيارة هذا البلد الصديق، يبدأ وزير الخارجية الروسي جولة في الدول الإفريقية".

المصدر: نوفوستي

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