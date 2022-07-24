حرائق الغابات تدمر المنازل وتتسبب بعمليات إجلاء من منتجع سياحي في جزيرة يونانية

قالت السلطات اليونانية إن حريقا ضخما شب في غابات جزيرة ميديلي بليسفوس، دمر منازل السكان وتسبب بعمليات إجلاء واسعة من منتجع سياحي في الجزيرة.

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وتعرض عدد غير معروف من المنازل والشركات للتدمير بالقرب من فاتيرا، وهو امتداد شهير للشاطئ يبلغ طوله 5 أميال في جزيرة بحر إيجة، وفقًا لما ذكره عمدة الجزء الغربي من الجزيرة.

حيث قال العمدة لصحيفة "كاثيميريني" اليومية المحلية أمس السبت، إن الحريق اندلع في غابة جبلية و"وصل بالفعل إلى ضواحي فاتيرا".

وأشار العمدة إلى أن رجال الإطفاء يخوضون "معركة ضخمة لإنقاذ المزيد من المنازل من الحريق"، مضيفا: "الجو عاصف جدا لسوء الحظ. كان الوضع يسير على ما يرام، لكن الرياح غيرت اتجاهها وأصبح لا يمكن السيطرة على الحريق".

من جهتها، قالت إدارة الإطفاء إن الحريق، الذي اندلع حوالي الساعة العاشرة صباحا (07:00 بتوقيت غرينتش)، مشتعل على جبهتين، إحداهما تتجه نحو قرية فريسا، والأخرى تتجه نحو فاتيرا.

Several tourists and residents were evacuated from a popular resort on the Greek island of Lesbos on Saturday after a wildfire destroyed many homes and resorts in the beachside village of Vatera pic.twitter.com/7dqr85KSUo — ANews (@anews) July 24, 2022

وذكرت الإدارة أن نحو 100 من رجال الإطفاء و19 مركبة و7 طائرات هليكوبتر يشاركون في عمليات برية وجوية للسيطرة على الحريق.

وفي منطقة إيفروس، اشتعل حريق غابات آخر لليوم الثالث في حديقة داديا الوطنية.

9 people rescued as wildfires reach popular Greek tourist resort amid Europe heat wave https://t.co/Vod6HUh1z7pic.twitter.com/NsJLCoPSBP — New York Post (@nypost) July 23, 2022

وفقا للسلطات، التهم الحريق أكثر من 800 هكتار (ما يقرب من 2000 فدان) من غابات الصنوبر الكثيفة.

وتسببت الحرائق المدمرة في احتراق أكثر من 2750 هكتارا (حوالي 6800 فدان) على جبل بنديلي في ضواحي العاصمة أثينا الأسبوع الماضي، مع تدمير أكثر من عشرة منازل، وفرار آلاف الأشخاص من المنطقة.

ويصادف أمس السبت مرور 4 سنوات على حريق يعتبر أحد أكبر حرائق الغابات الحضرية في التاريخ الأوروبي الحديث، أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص في المناطق الساحلية، بمنطقة أتيكا.

المصدر: الأناضول