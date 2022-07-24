ترامب ممتعض من سياسة واشنطن بتخصيص أموال لأوكرانيا أكثر مما تخصصه لها أوروبا

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن واشنطن تخصص الكثير من الأموال لأوكرانيا، مقارنة بالدول الأوروبية.

وأضاف متحدثا في فلوريدا في مؤتمر طلابي: "إذا نظرت إلى أوكرانيا، فقد أعطيناها أكثر من 60 مليار دولار. ومن الواضح أن الدول الأوروبية، أعطت جزءا صغيرا فقط من هذا المبلغ. لكن لدينا 35 تريليون دولار من الديون"، مشددا "لدينا مشاكل ونحن نسحب المال".

وكرر ترامب التأكيد على أن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليحدث لو كان هو الآن رئيسا للولايات المتحدة.

المصدر: تاس