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الصين.. مصرع 9 أشخاص إثر انهيار جبلي في شمال غرب البلاد

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الصين.. مصرع 9 أشخاص إثر انهيار جبلي في شمال غرب البلاد
Gettyimages.ru
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لقي 9 أشخاص مصرعهم عقب وقوع انهيار جبلي يوم السبت في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن السلطات المحلية أكدت أن الانهيار وقع نحو الساعة 11:15 صباحا في محافظة جينغتاي بمدينة باييين.

وأشارت الوكالة إلى أنه من بين 17 شخصا تعرضوا للحادث، لقي 9 مصرعهم وأصيب 7 آخرون.

وأضافت السلطات أن شخصا واحدا ما زال مفقودا، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ عنه جارية.

المصدر: "شينخوا"

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