قوات كييف تقصف دونيتسك بقذائف حارقة

أعلنت جمهورية دونيتسك أن قوات كييف قصفت منطقتي فوروشيلوفسكي وكالينينسكي في دونيتسك براجمات "غراد" مستخدمة قذائف حارقة.

وقال ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار إن قوات كييف أطلقت ثلاثة صواريخ من راجمات "غراد" على منطقتي فوروشيلوفسكي وكالينينسكي في دونيتسك.

ووفقا للمعلومات الأولية، فقد استخدمت القوات الأوكرانية قذائف حارقة بقصفها للمباني السكنية في دونيتسك. ويجري التحقق من الخسائر.

المصدر: تاس