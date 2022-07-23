إدارة خيرسون: نرى مستقبل المقاطعة كجزء من روسيا العظيمة

أكد نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أنه يرى مستقبل المنطقة كجزء من روسيا.

وقال ستريموسوف في قناته على "تيليغرام": "نحن نبني مستقبلا لأطفالنا كجزء من روسيا العظيمة والموحدة".

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وأشار إلى أن مقاطعة خيرسون تستعد لأهم خيار سيتم تقريره في المستقبل القريب.

وشدد على أن المقاطعة ستقوم بإجراء الاستفتاء، وسنتخذ الخيار الصحيح لصالح مستقبل أطفالها.

وأعلن المكتب الصحفي للإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون بوقت سابق أنه يجري تشكيل لجنة انتخابية في منطقة خيرسون لإجراء انتخابات واستفتاء للانضمام إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي