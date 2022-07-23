الرئيس الفرنسي: الاتفاق النووي مع إيران لا يزال ممكنا

أكد الرئيس الفرني إيمانويل ماكرون مساء يوم السبت أن الاتفاق النووي مع إيران لا يزال ممكنا.

وأضافت الرئاسة الفرنسية في بيان صحفي "بعد عدة أشهر من تعليق المفاوضات في فيينا أعرب ماكرون عن خيبة أمله لعدم إحراز تقدم في المفاوضات".

وأضاف البيان أن ماكرون طالب بإطلاق سراح أربعة فرنسيين محتجزين في إيران.

وفي يونيو الماضي، بدأت إيران في إزالة جميع معدات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمثبتة بموجب الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع القوى العالمية.

وأتاح اتفاق العام 2015 بين طهران وواشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، رفع عقوبات عن طهران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها بموجبه.

#BREAKING Macron says Iran nuclear deal "still possible" in statement pic.twitter.com/qg08glDqkm — AFP News Agency (@AFP) July 23, 2022

يتبع..