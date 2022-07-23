بعثة استكشافية روسية سورية مشتركة إلى تدمر في الخريف

أعلن ميخائيل بيوتروفسكي، مدير متحف الأرميتاج أنه من المقرر انطلاق رحلة استكشافية روسية سورية مشتركة إلى تدمر في الخريف، من أجل وضع مقترحات لترميم قوس النصر.

وقال بيوتروفسكي إن معهد تاريخ الثقافة المادية بالتعاون مع سوريا سيجري بعثة استكشافية سوريا روسية في تدمر، حيث ستعمل البعثة على الكشف عن جميع تفاصيل قوس النصر، وبعد ذلك سيتم تقديم مقترحات حول عمليات الترميم، وسيتم اتخاذ القرار بالتعاون مع اليونيسكو وسوريا.

وأشار إلى أن المختصين الروس بعد ثلاث رحلات بحث ميدانية، أنشأوا نموذجا ثلاثي الأبعاد لمدينة تدمر، حيث يمكن تحريك ورفع ونقل كل حجر". وطلب السوريون ترميم قوس النصر، ويتم الآن العمل على ذلك.

المصدر: نوفوستي