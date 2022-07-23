التشكيلات المسلحة الأوكرانية تستهدف محطات ضخ المياه في روزوفسكي بزابوروجيه
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/th8o
أعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهدفت محطات ضخ المياه في منطقة روزوفسكي في مقاطعة زابوروجيه بطائرات مسيّرة.
وقال باليتسكي في منشور على قناته عبر "تيليغرام" إن "نظام كييف الإرهابي شن 3 هجمات بطائرات بدون طيار على محطات ضخ مياه في منطقة روزوفسكي بمنطقة زابوروجي".
وأشار إلى أن المختصين يفحصون حالة قناة المياه المركزية، ويعملون على تحديد الأضرار.
المصدر: "تاس"