أعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهدفت محطات ضخ المياه في منطقة روزوفسكي في مقاطعة زابوروجيه بطائرات مسيّرة.

وقال باليتسكي في منشور على قناته عبر "تيليغرام" إن "نظام كييف الإرهابي شن 3 هجمات بطائرات بدون طيار على محطات ضخ مياه في منطقة روزوفسكي بمنطقة زابوروجي".

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وأشار إلى أن المختصين يفحصون حالة قناة المياه المركزية، ويعملون على تحديد الأضرار.

المصدر: "تاس"