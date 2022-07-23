‎صحيفة ألمانية: شولتس يرجىء تسليم أنظمة "إيريس - تي" الدفاعية الجوية لأوكرانيا

أفادت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية بأن المستشار أولاف شولتس أرجأ عملية تسليم 11 منظومة دفاعية جوية من نوع "إيريس - تي" لكييف التي ترغب بشرائها مباشرة من الشركة المصنّعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أن أوكرانيا طلبت دعما ماليا لشراء هذه الأنظمة الدفاعية.

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ولفتت إلى أن تكلفة الـ11 منظومة تقدّر بحوالي 1.5 مليار يورو، وفي حالة إبرام العقد فيمكن تسليم أوكرانيا منظومة واحدة فقط هذا العام.

ولفتت إلى أن الأمر سيستغرق من 4 إلى 5 سنوات للوفاء بالعقد بالكامل.

المصدر: "تاس"