أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن مساعدات الدول الأوروبية لا تصل إلى المتطرفين الأوكرانيين كما بالشكل المطلوب، أو "تذوب بشكل غامض في جيوب السلطات".

وتسائل قديروف عن الشيء الذي لم تفعله أوروبا الغربية لأوكرانيا حتى يستمر القتال حتى آخر اوكراني بطريقة عادية.

وأضاف أن المقاتلون الأوكرانيون يهربون ويتم تدمير الأسلحة أو اغتنامهم،

ورجح قديروف أن يكون هناك خطأ ما لأن المساعدات المخصصة للنازيين لا تصلهم بالشكل المطلوب أو تذوب في جيوب السلطات الأوكرانية بشكل غامض.

وتابع: "لكننا، نعرف شيئا واحدا مؤكدا. قواتنا تتحرك بعزيمة وإصرار إلى الأمام وتحرر الاراضي المحتلة".

المصدر: نوفوستي