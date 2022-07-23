رئيس الوزراء الهنغاري: العقوبات الغربية على روسيا غير فاعلة والأوكرانيون لن ينتصروا

انتقد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان مرة جديدة العقوبات الغربية ضد روسيا واعتبرها غير فاعلة.

وقال أوربان حديثه عن الأزمة الأوكرانية: "نحن في سيارة إطاراتها الأربعة مثقوبة".

واعتبر أن الأزمة "لم تكن لتندلع لو كان دونالد ترامب لا يزال رئيسا للولايات المتحدة وأنغيلا ميركل مستشارة لألمانيا".

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ورأى أن العقوبات الاقتصادية القاسية وشحنات الأسلحة العسكرية لأوكرانيا "لن تغيّر الوضع" وأن "الأوكرانيين لن ينتصروا".

وتابع: "كلّما أرسل الغرب أسلحة قوية طال أمد الحرب".

وأضاف: "فرض استراتيجية جديدة أمر ضروري، ويجب أن تُركّز على محادثات سلام بدل البحث عن الانتصار في الحرب".

وشدّد على أهمية "ألّا يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الأوكرانيين، بل أن يتموضع" بين المعسكرين.

وأردف: "وحدها محادثات روسية أمريكية قادرة على وضع حدّ للنزاع لأن روسيا تريد ضمانات أمنية" لا يمكن إلا لواشنطن أن تعطيها إياها.

المصدر: ا ف ب