تشكيل لجنة انتخابية لإجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا في مقاطعة خيرسون

أعلن المكتب الصحفي للإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون أنه يجري تشكيل لجنة انتخابية في منطقة خيرسون لإجراء انتخابات واستفتاء للانضمام إلى روسيا.

وقال المكتب الصحفي في بيانه: "يتم تشكيل لجنة انتخابية في منطقة خيرسون بموجب مرسوم صادر عن رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خيرسون في 22 يوليو، وتتألف اللجنة من 7 أعضاء لمدة 3 سنوات، وتم البدء بعملية قبول المرشحين للجنة".

وأكدت الإدارة أن مقاطعة خيرسون المحررة لها كل الحق في التعبير عن رأيها مع من ستستمر في بناء مستقبلها.

وأضافت: "سنحقق ذلك من خلال إجراء انتخابات واستفتاءات".

المصدر: نوفوستي