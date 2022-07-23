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تشكيل لجنة انتخابية لإجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا في مقاطعة خيرسون

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تشكيل لجنة انتخابية لإجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا في مقاطعة خيرسون
Sputnik
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أعلن المكتب الصحفي للإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون أنه يجري تشكيل لجنة انتخابية في منطقة خيرسون لإجراء انتخابات واستفتاء للانضمام إلى روسيا.

وقال المكتب الصحفي في بيانه: "يتم تشكيل لجنة انتخابية في منطقة خيرسون بموجب مرسوم صادر عن رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خيرسون في 22 يوليو، وتتألف اللجنة من 7 أعضاء لمدة 3 سنوات، وتم البدء بعملية قبول المرشحين للجنة".

وأكدت الإدارة أن مقاطعة خيرسون المحررة لها كل الحق في التعبير عن رأيها مع من ستستمر في بناء مستقبلها.

وأضافت: "سنحقق ذلك من خلال إجراء انتخابات واستفتاءات".

المصدر: نوفوستي

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