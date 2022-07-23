استوديوهات السينما والترفيه العالمية يبحثون عن طريق للعودة إلى روسيا

قال أليكسي فورونكوف، رئيس اتحاد مالكي صالات السينما في روسيا أن عددا من شركات الأستوديوهات العالمية تبحث عن طرق للعودة إلى روسيا، بما في ذلك ديزني وسوني.

وقال فورونكوف أن جميع شركات أغلقت مكاتبها في روسيا، ولكن هذا لا يعني أنها توقفت عن تقديم الأفلام. وهذا لا يعني أن الاستوديوهات لا تحاول إيجاد قناة لتقديم الأفلام إلى روسيا الآن.

وأكد أنه على الرغم من أن عددا من الاستوديوهات، بما في ذلك ديزني وباراماونت وسوني ووارنر براذرز، لا يمكنها أن تقول رسميا "نحن نعمل مع روسيا"، فإنهم جميعًا يبحثون عن قنوات استيراد موازية.

المصدر: نوفوستي