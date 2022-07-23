أنقرة تستدعي القائم بالأعمال السويدي بسبب دعاية لحزب العمال الكردستاني

استدعت الخارجية التركية يوم السبت القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية في تركيا بسبب "الدعاية" لأنصار تنظيم "بي كا كا" في مدينة "غوتنبرغ" جنوب غرب السويد.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، بأنه تم إبلاغ القائم بالأعمال السويدي احتجاج تركيا القوي على الدعاية لأنصار التنظيم.

وأضافت أن "أنقرة طلبت تحديد المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحقهم".

كما أكدت على تطلعاتها لاتخاذ السويد خطوت ملموسة على ضوء مذكرة التفاهم الثلاثي.

وأواخر حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

المصدر: الأناضول